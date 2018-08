Sussexi hertsoginna Meghan Markle on valmis oma isa Thomasega rääkima, kuid seda kahel tingimusel, vahendab Mirror.

Meghan nõuab, et tema isa võtaks temaga ühendust austaval viisil ning lõpetaks perekonna musta pesu pesemise meedias, väidab peretuttav. Meghan pole oma isaga rääkinud sellest ajast saati, kui abiellus prints Harryga.

Thomas Markle on andnud hulga intervjuusid, milles väidab, et Kensingtoni palee on tema ees ukse sulgenud ning on mehe oma tütre elust ära lõiganud. Mees on öelnud, et tal pole võimalik Meghaniga kontakti saada.

Siiski väidab peretuttav, et mees on saanud Meghaniga suhelda oma eksnaise, Meghani ema Doria vahendusel. "Thomas räägib meediaga rohkem, kui ta on püüdnud oma tütrega kontakti saada," ütleb sõber. "Kui Thomas tahaks Meghaniga tõesti rääkida, oleks ta võinud Doria kaudu kirja saata ning paluda see Meghanile anda."

Meghani ja Harry esindaja keeldus teemat kommenteerimast.