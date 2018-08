„Minu jaoks on avalikkuse selline suhtumine üllatav,” sõnas kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler ja kogu ettevõtmise eestvedaja Piret Hartman. „Mitmed kommentaarid on olnud seotud sellega, et kas me pikendame oma puhkust. Tegelikult tahtsime murda müüti, et ametnikud istuvad ainult oma kabinettides ja silotornides. Me ametkondadega anname endast maksimumi. Välitööde mõte oli olla paremini kursis sellega, mida inimesed tegelikult piirkondades tunnevad, ootavad, tahavad. Sellel ettevõtmisel ei ole eraldi projektijuhti ega mahukat eelarvet. See on sündinud inimeste tahtest midagi ära teha.”

Maidla rahvamaja esine oli teisipäeva ennelõunal autodest tulvil. Käimas oli riigiametnike Ida-Virumaa välitööde Lüganuse valla seminar. Tegemist oli viimase sellelaadse seminariga kaheksast toimunust. Kuivõrd Ida-Virumaa välitööd on saanud palju kriitikat kui ametnike suvepäevad või puhkusepikendus, saabus Õhtuleht seminarile eelneva kokkuleppeta. Oma silm on kuningas - lulli ei löödud ja veini ei joodud.

Hartman korraldab sarnast üritust juba teist aastat. „Eelmine toimus oluliselt väiksemas mastaabis, aga mingi tunnetus oli juba olemas. Väärib suurt tunnustust, et julgeme asjad lauale panna ja rääkima hakata. Mulle meeldib väga, et siinsed inimesed on nii ausad ja otsekohesed. Kõik kohtumised on olnud hästi vahetud, probleemidest on räägitud väga avatult.”

„Meie vastutus on täna see, et need arutelud ei jääks ühekordseks, et kontakt säiliks. Hästi südamlik on näha, kui kantsler vahetab linnapeaga telefoninumbreid, et järgmisel kuul uuesti asjadest rääkida. Kui needsamad ametnikud, kes tegelevad sotsiaalprobleemidega, arutavad siinsete sotsiaaltöötajatega, mida annaks veel ära teha. Tihti ei oldagi kursis lahendustega, mida ministeeriumid on välja pakkunud.“

Hartman kiidab ka ametkondade ja kohalike inimeste aktiivsust. „See, kuidas kohalikud omavalitsused enda poolt nii palju ettevalmistusi teevad – ruumide, inimeste ja teemade osas – on ääretult tore. Kõik on läinud väga ladusalt. Inimesed registreeruvad jätkuvalt,” räägib Hartman. „Üritusega on kaasa tulnud juba üle 200 riigiametniku ja 400 kohaliku aktivisti. See annab tõestust, et sellist ettevõtmist oli väga vaja,” märgib Hartman.

„Projektiga on kaasa tulnud inimesi ja terveid ametnike gruppe, kelle osas on juba raske arvet pidada,” lisab kultuuriministeeriumi välisvahendite juht ja Ida-Viru välitööde projektijuht Eduard Odinets. „Lisaks 170 nö kaelakaardiga osalejale on veel 30-40 inimest, kes sõidavad kohale ainult mingiks konkreetseks seminariks või aruteluks."

Kohaliku elu valupunktid käiakse ükshaaval läbi

Kõnepuldis on parajasti kohaliku elu pikaaegne edendaja Enno Vinni, kes on pidanud nii Maidla vallavanema kui volikogu esimehe ametit, samuti olnud Lüganuse vallavolikogu esimees. Vinni räägib tähelepanelikele kuulajatele, kui oluline on suhe arendaja ja kogukonna vahel ning rõhutab, et normatiivide ja elukeskkonna vahel haigutab täna kuristik. „Arendaja, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna vahel tuleb saavutada kokkulepped. Muidu tekivad paratamatult pinged, konfliktid, vastuseisud.”

„Täna on menetluses kaeveloa taotlus Uus-Kiviõli kaevandusele,” toob Vinni näite elust. „Selleks taotletakse ka kohaliku omavalitsuse arvamust. Taotleja on Eesti Energia. Samas ei ole nad korrektselt lõpetanud Aidu karjääri töid, ei ole oma lubadusi täitnud, aga juba tahetakse uue arendusega peale tulla. Seal tekibki konflikt kogukonna ja arendaja vahel. Kuidas me saame anda omavalitsuse poolt positiivse arvamuse uueks arenduseks, kui vanadki asjad on veel lahendamata?”

Pärast ettekannet läheb vilkaks grupitööks

„Päeva esimesel poolel toimusid kohalike inimeste ja välisvaatlejate ettekanded. Räägiti, mis antud vald endast kujutab, millised on siin väljakutsed. Siis kaardistati koos ametnikega probleemid ja nüüd töötavad kõik koos lahenduste kallal. Igal laudkonnal on oma probleemistik ja väljakutsed, millele lahendusi otsida,” selgitab projektijuht Eduard Odinets.

Odinetsi sõnul on niimoodi läbi käidud kõik Ida-Virumaa kaheksa omavalitsust. Igal seminaril arutatakse just antud omavalitsuse probleeme. „Täna on kaheksas ja viimane selline seminar. Kohalikud osalejad on alati erinevad, ka riigiametnikud vahetuvad. Jälgime, et iga ametnik osaleks vähemalt ühes seminaris, aga meil on ka selliseid väga tublisid, kes on osalenud viiel seminaril. Kohalike jaoks on see võimalus vaadata oma probleeme läbi ametnike silmade ning ametnikel minna süvitsi iga omavalitsuse probleemidega.”

Hartmani sõnul tõuseb aruteludel selgelt esile ebavõrdsuse teema. „Palju ebaõiglust tunnetatakse kontekstis, et Ida-Virumaa varustab kogu Eestit põlevkivist toodetava elektriga, siinne maa on seetõttu reostunud, aga mida saab see piirkond tagasi? Mida saavad inimesed, kes on siia elama jäänud?“ ütleb Hartman.Omavalitsuste probleemid on igal pool isemoodi.

„Iga seminari põhjal koostatakse raport, mis läheb ette kandmisele lõpukonverentsil. Alles siis saame aru, kas on ühiseid probleeme või on kõik täiesti erinev. Ja millised on lahendused. Kui avakonverentsil kaardistasime maakonnaülesed väljakutsed, siis lõpukonverentsil võtame probleemid kokku. Igas seminaris valitakse superlahendus ning lõpukonverentsil valib žürii nende seast lõpliku superlahenduse – kõige huvitavama, kõige intrigeerivama,” selgitab Odinets.

Vabas vormis toimub keelekümblus ja kontaktide loomine

Kõik seminarid on toimunud eesti keeles. Korraldatud on ka vabamas vormis ettevõtmisi nagu Narvas aset leidnud ööbasaar ning keelekohvik. „Ööbasaaril oli palju kohalikke ja räägiti valdavalt vene keelt. Kohal oli ka kaks ministrit, kes proovisid samuti vene keeles rääkida. Aga kes tahtis, rääkis eesti keeles,” ütleb Odinets ning lisab, et aktiivne kahepoolne keelekümblus leidis aset keelekohvikus, kus osales ligi 100 inimest. „Seal olid Narvas resideeruvad rahvusvähemused – ukrainlased, valgevenelased, tatarlased, venelased. Meie ametnikud rääkisid vene keeles ja rahvusvähemused eesti keeles. See oli selline vabas vormis üritus, kus loodi palju kontakte.”

„Keelekohvikus ajasid riigiametnikud kohalike eakamate prouadega juttu ja leppisid kokku, et järgmisel päeval joovad teed kusagil Sillamäe korteris. Need on hetked, mille pärast tunnen, et on vaja selliseid asju teha,” rõõmustab Hartman.

Vastutus on suur

"Ürituse korraldamisega võetud vastutus on tohutult suur," nendib välitööde eestvedaja. „On oluline, et nüüd, kus probleemid on ära kuulatud, ei kirjuta me neid lihtsalt kuskile protokolli, vaid mõtleme läbi, mida on meil reaalselt võimalik siin ja kohe ära teha.”