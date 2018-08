Teleajakirjanik Katrin Lust stardib uuel hooajal intrigeeriva neljaosalise sarjaga "Võlakütid", mille peaosas on Ants Päär ja Lembitu Kitt, kelle igapäevatööks on võlgade sissenõudmine.

Katrin Lust jagab väljaandele Diktor antud intervjuus, et lugusid oli keeruline välja valida, kuna juhtumeid on palju. "Üks absurdsemaid on sellest, kuidas ühe tee-ehituse riigihanke võitis teises Eesti otsas elav kooliõpetaja. Kui läksime talle kaameraga külla, siis ta sõna otseses mõttes minestas ära.

Jooksin õue talle kiirabi kutsuma. Hiljem tunnistas ta üles, et oli andnud tankistina oma allkirja."

