Kui kuriteokahtlustuse saanud Narva volikogu keskerakondlased ei astu linnajuhtimisest tagasi, võib see viia olukorrani, kus piirkondlik organisatsioon tuleb nullist üles ehitada, ütles peasekretär Mihhail Korb ERRi veebisaates "Otse uudistemajast".

Kaheksa keskerakondlasest Narva volikogu liiget on saanud korruptsioonikahtlustuse, mistõttu otsustas Narva Keskerakonna juhatus, et need inimesed peavad volikogust ja linnaga seotud organisatsioonide juhatusest lahkuma. Kui peaks aga juhtuma nii, et kahtlustuse saanud ei taandu, võib see Korbi sõnul kaasa tuua selle, et Keskerakond ehitab end piirilinnas täielikult ümber.

"Olen tänulik inimestele, kes on organisatsiooni Narvas arendanud ja püsti pannud. Aga kui nii läheb, tuleb hakata organisatsiooni uuesti üles ehitama," ütles Korb.