Kübarsepa karjäär on käinud endast 19 aastat vanema Andres Herkeliga ühte jalga juba aastaid. 2005. aastal tuli Valgamaalt pärit Külliki Isamaaliidu peakontorisse tööle ja juba kaks aastat hiljem oli ta Herkeli kampaanianõunik. Ja seejuures väga oluline kampaanianõunik, sest Andres Herkel on väga suur filosoof, kuid väga kehv organisaator. Herkeli tuttavaid kirjeldasid juba aastaid tagasi Herkelite abielupaari huvitava dünaamika - Andres armastas filosofeerida ja rääkida idamaade kultuurist, kuid kõik "päris eluga" seotu eest vastutas tema naine.

Täna sai teatavaks, et Vabaerakonna fraktsiooni juht Andres Herkel on enda fraktsiooniliikmele Külliki Kübarsepale silma visanud ja plaanitakse ka järeltulevat põlvkonda. Kus aga nende suhtlus alguse sai?

Samal ajal kirjeldas Kübarsepp unistajana, kes käis vaatamas "Seksi ja linna" filmi, vaatas vallalise Carrie ja temast tükk maad vanema Mr Bigi suhet. Ja kirjeldas seda kui "see pole see, kui näidatakse lõhki läinud abielusid. See on siiski vabade ja vallaliste, minuealiste otsingute teekond õnne poole".