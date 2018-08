Lõpetage see autojuhtide kaelas jauramine. Hetkel on iga liiklusõnnetuse süüaluseks autojuht. Kas ka tegelikkuses? Mida saab autojuht teha, kui jalakäija on lihtsalt laisk või hooletu? Politsei seisukoha järgi peaks autojuht enne igat ülekäigurada täiesti seisma jääma, autost välja tulema ja taskulambiga põõsaalused üle vaatama, et ega ometi keegi rumaluke tee peale kuskilt hüppa.



Miks ei tegele politsei "ninapidi nutitelefonis" teeületajatega? See on ju autojuhile paratamatus, et selliste liiklejate korral on õnnetuse ära hoidmine võimatu? Samas on see ju ka autojuhti traumeeriv sündmus. Politsei ei ole ühtegi kampaaniat ega reidi korraldanud jalakäijate hooletuse korrigeerimiseks- ikka ollakse autojuhtide kaelas.



Seepärast ei hakkagi õnnetused vähenema, et tegeldakse probleemiga vales kohas.



Eilne väide, et justkui see 10 km/h on elulise tähtsusega on ju täiesti naeruväärne. Kõige ehtsam näide selle kohta on ju see, et Soomes on asulavälisel teedel normkiiruseks 80 km/h ja Eestis näiteks 90 km/h. Kuidas seda erinevust siis seletada? Kah ju kõigest 10 km/h. Sama kehtib ka asulasisesel teel. Tegelikkuses ei ole vahet, kas jalakäija jääb auto alla, kui auto sõidab 30 km/h või 40 km/h. Auto mass on juba niivõrd suur, et ka lihtsast otsa veeremisest on võimalik põhjustada hukkunuga sündmus.



Seega on politsei 10 km/h kiirusetabajate reid täiesti mõttetu ning lihtne probleemist üle astumine. Tegelge jalakäijatega, sest see olukord meie liikluses on päris kurb. Eriti laste seas, kel pidevalt klapid peas ja ümbritsevast liiklusest pole aimugi.