USAs avaldati kohturaport, millest selgub, et Pennsylvania osariigis kuritarvitasid katoliku kiriku preestrid seksuaalselt üle tuhande lapse.

"Preestrid vägistasid väikseid poisse ja tüdrukuid ja jumalamehed, kes oleksid pidanud vastutama, ei teinud midagi, vaid varjasid seda kõike aastakümneid. On olnud ka teisi raporteid laste seksuaalse ärakasutamise kohta katoliku preestrite poolt, kuid mitte kunagi nii suures ulatuses. Paljude jaoks juhtusid need lood kusagil mujal, kaugel. Nüüd me teame tõde - seda juhtus igal pool," kirjutatakse raportis.

Ligi 900-leheküljelisest raportist võib lugeda, kuidas preester rasestas alaealise ning aitas tal hiljem aborti teha, vahendab The Guardian. Teine preester tunnistas üles vähemalt 15 poisi oraalse ja anaalse vägistamise. Kolmas lugu raportis rääkis preestrist, kes pilastas tüdrukuid oma kodus, kogudes pärast kokku nende uriini, häbemekarvu ja menstruaalverd. Raportis on tõendeid ka preestrist, kes vägistas seitsmeaastase tüdruku, kui viimane haiglas mandlioperatsioonist taastus.

Raportis on nimepidi nimetatud 301 preestrit, kellest osa on surnud.