Neljapäevast pühapäevani toimub Pärnus Weekend festival, kuid muusikasõpradel, kel pole veel piletit, tasub olla ettevaatlik: politsei on saanud esimese teate pettusest.

Lääne prefektuur kirjutab oma sotsiaalmeediakontol, et teisipäeva õhtul jõudis nendeni teade inimeselt, kes oli ostnud Facebookis seal oma piletit müünud välismaalaselt festivalipääsme.

Kolme päeva pileti eest küsis müüja sada eurot. Pileti edastas müüja PDF-failina.

"Sama müüja olnuks valmis müüma ka mitu piletit, kuid ostja soovis kõigepealt veenduda, et pilet on kehtiv. Kahjuks piletit käepaela vastu vahetades selguski, et sama piletiga on käepael lunastatud juba nädalavahetusel," kirjeldab prefektuur.



"Soovitame kõigil festivalikülastajatel osta pileteid vaid korraldajalt ning mitte võtta põhjendamatuid riske," lisab politsei.