Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru sõnul ei oma erakonna esimehe Andres Herkeli ja fraktsiooni liikme Külliki Kübarsepa lapsesaamisplaan mitte mingisugust mõju fraktsiooni tööle. Aru hinnangul suudab Herkel eraelu ja erakonna juhtimist teineteisest lahus hoida.

„Kuulge, need on täiesti erinevad asjad. Üks on inimeste enda eraelu, mis ei kuulu ei poliitikasse ega ole kohane küsimus,“ ütles Aru, kelle hinnangul peaks Eestis iga lapse sünd olema rõõmusõnum. „Kui inimesed tahavad tööd teha, siis ei ole see, et keegi saab lapse või keegi abiellub või keegi ka lahkub, me oleme üle elanud ka kolleeg Andres Ammase lahkumise, takistuseks. See on elu. See [Herkeli ja Kübarsepa otsus] nüüd fraktsiooni tööd kindlasti ei mõjuta.“

Aru on varasemalt olnud kriitiline Herkeli tegutsemises, kuid ei pea probleemi juureks Herkeli eraelu, milles on keerulised ajad. „Ta on ikkagi nii vana ja kogenud inimene, et ta suudab era- ja tööelu ikkagi lahus hoida.“