Moelooja ning endine Spice Girl Victoria Beckham on otsustanud oma moeimpeeriumi ohjad üle anda, et pühenduda abielule David Beckhamiga, vahendab Mirror. Victorial on väidetavalt olnud väga rasked 18 kuud ning naine püüab töö ja pere vahel aega jagada. "See oli väga emotsionaalne otsus, sest tema moebränd on tema laps. Siiski on Victoria otsustanud end igapäevasest sekkumisest tagasi tõmmata ja keskenduda muudele asjadele," räägib naise lähikondlane. "Ta alustas oma brändi kümme aatsat tagasi ja seda on saatnud edu kogu maailmas. Victoria on end tõestanud ning otsustas, et nüüd on õige aeg muutusteks. Ta palkas uue tegevdirektori, kes alustab septembris."

Väidetavalt on Victoria otsustanud oma brändi laiendada ka laste- ja meesteriietele ning ka kodusisustusele. "See on olnud tema unistus, seega on tal raske sellest lahti lasta. Victoria teab, et see on hea eesmärgi nimel."

Lisaks plaanib Victoria perega ümbermaailmareisi. "Nad on seda ammu teha soovinud." David veedab ilmselt suurema osa järgmisest aastast Miamis oma jalgpallimeeskonna juures ning Victoria võib temaga seal aina rohkem aega veeta. "Viimased 18 kuud on neid kõvasti proovile pannud. On olnud palju jutte lahutusest - eriti viimastel kuudel - ja see on nende jaoks raske olnud. Victoria ja David on oma 19 aastat kestnud abielu jooksul palju üle elanud, kuid praegune aeg tundub olevat raskeim," räägib allikas.