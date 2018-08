Ääsmäe kogukonna sotsiaalmeediakontol hoiatatakse, et kolmapäeva hommikul on erinevates korterites käinud umbes 50aastane mees, kes tutvustab ennast kui rahvaloendaja. "Näitab ID-kaarti ja lepib kokku aja järgmisel päeval kohtumiseks," kirjutatakse Facebookis.

Harjumaal asuvas Ääsmäe külas käis kolmapäeva hommikul ukselt uksele keskealine mees, kes esitles end rahvaloendajana. Ainult, et mida praegu ei toimu, on rahvaloendus.

"Teadmiseks kõigile, et riigi poolt ei ole praegu käimas mingit rahvaloendust! Ärge laske teda oma korteritesse sisse. Küsige kindlasti töötõendit kui ta peaks taas tulema," seisab postituses. Ühtlasi palutakse seal kohalikelt, et kui keegi saab teha pildi mehe ID-kaardist või auto numbrist, siis tuleks see politseile edastada.