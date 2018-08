Saates näidati ka eestlase etteastet Venemaa talendisaates. Mees jagas mõtet, et sellel alal on väga oluline täpsus. "Hästi täpne peab olema, iga sekundiga. Kui harjutamise ajal ehitasin seda üles ja üks sekund läks mööda, pidin kõike uuesti alustama," rääkis Roose.

Roose rääkis saates, et kuigi Venemaa inimesed ei tea sellist ala nagu slackline, oli publik tema esitatud numbrist "Mozart" lummatud. "Nad ei ole slacline´i varem näinud, kuna Venemaal ei ole see üldse populaarne. Kodumaal tuntakse seda ala isegi rohkem - aeg-ajalt näeb seda festivalil või kuskil metsa vahel, nagu mind," naljatas Roose.

Venemaa etteasteks harjutas Roose kolm kuud. Mees tunnistab, et graafik on tal üsna tihe olnud. "Elu keerleb nagu ikka. Lumepall veereb suuremaks ja augustikuu on esimene kuu, kui ma olen kodus terve kuu. Aga meeldib, et korra käin ühes, teine kord teises kohas."

Roose rääkis saates, et peab end kogu aeg vormis hoidma, kuna uusi tegijaid tuleb kogu aeg peale. "Tuleb näidata ennast!"

Venemaa talendisaatesse oli mees läinud tänu kutsele. "Selle saate kontseptsioon oligi selline, et Venemaa parim välismaa parima vastu." Roose esindas välismaa parimat ning võistles esimesel sõul Jana nimelise neiu vastu.

Slackline´i otsetõlge eesti keelde oleks koormarihma peal kõndimine ehk nagu Roose mainib, "sport tasakaaluliinil" või setu keeles öelduna "kabla kargus".

"Tegelikult on need liinid spetsiaalsed, neil on kindel vetruvus ja tehnoloogia taga."

Roose tunnistas, et niisama liini peal kõndimine on tema jaoks end juba ammendanud ja trikid on need, mis adrenaliini annavad. Trikid sünnivad mängides. "Paljud trikid nagu saltod ja pöörded tulevad juba akrobaatikast. Aga kui midagi ilusat ja huvitavat välja mõelda, siis peab vaatama mujale." Nii on Roose enda kavasid rikastanud erinevate tantsudega.

25 augustil, kell 14.00 on Jaan Roose plaaninud Tallinnas kahe suure torni vahel 100 meetri kõrgusel teha triki ning sellega end maailmarekordite kaardile panna. Esmalt on see Eesti rekord, sest kõrgemat kohta ei leia Eestis. Maailmarekordi plaanib mees aga teha ühe trikiga, mida ei ole varem tehtud.

Roose valgustas saates, et tal on olemas turvaköis, mis on samal liinil. "Turvaköis turvab nii palju, et ma ei kuku liiga palju alla. Aga tasakaalu pean ma hoidma."

Triki sooritamiseks ja trossi üles seadmiseks peab ka palju ehitama. "Väga palju peab raskusi peale tooma, sest katused ei ole väga soodsad. Aga kui väga tahta, siis saab tehtud," rääkis Roose. Saatejuhi küsimuse peale, kas mees ka hirmu eelseisva triki ees tunneb, vastas Roose, et inimene tahab vahepeal hirmu tunda.

