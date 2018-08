Vabaerakonna fraktsiooni Külliki Kübarsepp kinnitas erakonna esimehe Andres Herkeli sõnul, et tahavad koos last saada.

„Lapse saamine on teadlik valik,“ ütles Kübarsepp Õhtulehele. Mingisugustest tähtaegadest on tema sõnul veel vara rääkida, kuid kinnitas, et kui tervis lubab, siis poliitikas kavatseb ta kindlasti jätkata. „Mis see ikka kaasa toob, eluga tuleb edasi minna. Mõtted loobuda poliitilisest tööst mul ei ole.“

Küsides, millise mulje jätab olukord avalikkusele – abielumees on otsustanud saada lapse abieluvälise naisega – ei oska Kübarsepp kommenteerida. „Ma ei tea, kuidas sellele läheneda. See on kahe inimese vaheline asi, seega ei tohiks sellest lasta ennast mõjutada, aga kui keegi tunneb ennast puudutatuna, siis ta laseb sellel ennast ikkagi mõjutada,“ rääkis Kübarsepp, kes Herkeli lahutuse osas sõna ei võta, kuna see ei puuduta teda.

Õhtulehele teadaolevalt rääkis Andres Herkel olukorrast oma erakonnakaaslastele esmaspäeva õhtul, kui Vabaerakonna juhatus kogunes kokku, et arutada järgmise aasta riigikogu valimiste kampaaniat.

Andres Herkel (56) on olnud abielus Kaie Herkeliga (58) 35 aastat, pulmad peeti 24. juunil 1983. aastal. Paaril on üks poeg, teismeline Henrik Hannes. Külliki Kübarsepp (37) on Vabaerakonna liige alates 2014. aastast.