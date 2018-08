Kaie (58) ja Andres Herkel (56) abiellusid 24. juunil 1983. aastal Võrumaal. Abielus on paar olnud 35 aastat ning neil on üks poeg, teismeline Henrik Hannes.

Õhtuleht püüdis Andres Herkeli abikaasat telefoni teel tabada. Vastatest kõnele andis naine vaid napi vastuse: "Ma juba aiman, mida te küsite ja ma mõistan teie uudishimu, kuid ma ei vestle teiega. Nii et uudishimutsega edasi!" sõnas Kaie Herkel ning lõpetas kõne.

Andres Herkel saab koos rahvasaadiku Külliki Kübarsepaga lapse. Ta kinnitas, et tegemist pole afääriga, vaid teadlik otsusega. Millal aga suhted abikaasa Kaiega nii halvaks läksid, kumbki osapool ei kommenteeri.

Kuus aastat tagasi andis paar ka intervjuu ajakirjale Eesti Naine, kus räägiti soovist vananeda ühiselt. "Minu meelest on nii ilus koos vananeda. Mõnusalt ja rahulikult," ütles Kaie toona, mille peale Andres viitas, et suhte värskuse säilitamiseks on vaja tööd ja vaena näha, mitte ära muganduda.