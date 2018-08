„Tavaliselt kimbutavad peatäid kolme- kuni kümneaastaseid lasteaia- ja algkoolilapsi. Selles vanuses lapsed on omavahel mürades ja mängides kõige rohkem peadpidi koos ning väikesed tüdrukud vahetavad üksteisega kamme, harju, juuksekumme ja teisi peakaunistusi,“ selgitab Sirowa Tallinn AS ravimikonsultant Ülle Sildever.

Täid levivad kõige sagedamini otsese peakontakti teel inimesega, kellel need juba on või kasutades tema kammi, juukseharja, mütsi või salli. Nakatuda võib tegelikult ka bussi- või rongiistmete peatugede kaudu. Täiskasvanud saavad tihtipeale täid oma kooliealiste laste kaudu, sest neile tuuakse parasiidid nii-öelda koju kätte.

Peatäidesse nakatumist võiks kahtlustada, kui märgata, et laps on hakanud sageli pead sügama, tunneb peanahal kõdi või liikumist juustes. „Esmalt tuntakse peanaha sügelust, eriti kuklas, juuksepiiril ja kõrvade taga. Sageli kaasnevad sellega ka ärritus ja/või lööve peanahal,“ loetleb Ülle Sildever.

Avastades lapsel peatäid, tuleb kindlasti sellest teavitada õpetajat või kasvatajat ning sõpruskonda. Kui lasteaias või koolis esineb täisid, on soovitav kontrollida lapse pead vähemalt korra nädalas. „Voodi- ja ülakehariideid ning aksessuaare (müts, sall, juuksekummid jne) tuleks pärast täide avastamist pesta 40-60°C veega, puhastada tolmuimejaga põrand, pehme mööbel ja autoistmed,“ juhendab Sildever.

„Peatäidest lahtisaamine nõuab hoolikat ning järjepidevat tegutsemist. Kasuta selleks otstarbeks mõeldud ravivahendeid, mis aitavad lahti saada nii täidest kui nende munadest,“ soovitab Sildever. Hea abivahend peatäide ja täimunade vastu võitlemiseks on ravišampoon Licener. See on ainus looduslikul aktiivainel (neemiekstrakt) põhinev ravivahend, mis sobib lastele alates teisest eluaastast ja täiskasvanutele. Ravi kestab vaid 10 minutit, vahend on leebe peanahale ja juustele ning seda on kerge hiljem maha pesta.

