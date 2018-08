Kuuest sõiratootjast koosnev Vana-Võromaa ja Setomaa piirkonna laiendatud huvirühm on esitanud taotluse registreerida nimetus "Vana-Võromaa sõir" / "Setomaa sõir" kaitstud geograafilise tähisena.

Maaeluministeerium kirjutab oma kodulehel, et toote nimetuse registreerimine kaitstud geograafilise tähisena annab märku sellest, et toode pärineb kindlast piirkonnast ning sellel on omadused, mis tulenevad geograafilisest päritolust. Oluline on ka see, et vähemalt üks tootmisetapp toimub määratud geograafilises piirkonnas.

Kaitstud geograafiliste tähiste kava aitab anda tarbijale selget teavet toote omadustest, mis tõstavad selle väärtust, ning kindlustada tootjatele toodete kvaliteedi eest õiglast tasu.