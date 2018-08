Alles see oli, kui lauljad Liam Payne ja Cheryl Cole teatasid, et on otsustanud lahku minna. Liam pole aga eriti kauaks norutama jäänud ning vaid kuus nädalat hiljem on tema käevangus juba uus preili, vahendab Mirror.

Liamit on nähtud käsikäes liikumas kaunitari Cairo Dwekiga. Kui Cheryl oli Liamist 11 aastat vanem, siis sedapuhku on Liam otsustanud noorema kaunitari kasuks - Cairo on 20aastane. Paarikest nähti Itaalias käest kinni jalutamas ja auto tagaistmel miilustamas.

Mirrori andmetel kohtusid Liam ja Cairo suvel Prantsusmaal. Möödunud nädalal nähti neid koos ka õhtustamas. Samas on Liamit viimasel ajal nähtud pidutsemas ka 18aastase Maya Henry seltsis.

Liam ja Cheryl, kel on aastane poeg Bear, teatasid oma kahe ja poole aasta pikkuse suhte lõppemmisest juulis.