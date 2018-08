Möödunud sajandi lõpukümnendi ja uue aastatuhande vahel sündinuid süüdistatakse nartsitsissmis, kergesti solvumises, kohusetundetuses ja rahaahnuses. Ettevõtja sõnul pole probleeme vaid lumehelbekeste, aga ka vanematega.

Niinimetatud lumehelbekesed ise kirjeldavad juhtumeid, kus nende soovile töötada on andnud lõpliku hoobi näiteks kehvalt koostatud ja muutmatu graafik: see nägi ette, et viiel päeva järjest tuli töötada 9 kuni 11 tundi päevas.

Teise tööst loobumise põhjusena toovad noored välja ebastabiilsuse ja ebaõigluse: teenindajast neiu lahkus oma kohalt, sest töötsoonid olid jaotatud ebaühtlaselt ning vahel tuli ette päevi, kus kehva ilma tõttu saadeti töötajad keset päeva tagasi koju.

Toitlustusettevõtet Wrap'n'Rolli juhtiv Liisi Tarvo sõnul on temalgi lumehelbekestega negatiivseid kokkupuuteid olnud, ent sealjuures pole tegu olnud sugugi vaid noortega: ka 38aastase naisega on tal tekkinud probleeme, sest laos töötades tuli ringi käia ja kasutada lifti.

