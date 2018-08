80 Hanna-Liina Võsa muusikakooli laululast ja -noort andsid eile õhtul Birgitta festivalil koos tuntud solistidega kahetunnise muusikalietenduse "Muusikalicool".

Koos vaprate noortega, kes olid enamuse etendusest laval ning samaaegselt tantsisid ja laulsid, astusid Pirita kloostri varemetes üles ka muusikalikooli õpetajad Hanna-Liina Võsa, Maria Listra ja Kelli Uustani ning Priit Volmer ja Valter Soosalu.

Kui ansamblit ja Üle-Eestilist Noorte Sümfooniaorkestrit dirigeerinud Soosalu asus ette kandma muusikalist "West Side Story" pärit laulu "Maria", võttis taktikepi enda kätte Maria Listra. Valter muutis pisut laulu sõnu ning väitis, et Maria on kauneim dirigent, keda ta teab.

Kontsertetendusel kõlasid laulud muusikalidest "Hairspray" ("Juukselakk"), "Oliver!", "Grease", "West Side Story", "Sweeney Todd", "Annie", "Kassid", "Wicked" ("Nurjatu"), "Mees La Manchast", "The Lion King" ("Lõvikuningas") ja "We Will Rock You". Laule sidusid ühtseks tervikuks päevikusissekannete vormis lood, mis Hanna-Liina Võsa muusikalikarjääri jooksul ette tulnud.

Lavalise liikumise eest hoolitsesid Märt Agu, Kristin Murula ja Kertu Raja. Publik sai näha stepptantsu ning "West Side Story" keevalise instrumentaalpala "Mambo" ajal sai rahvas Valter Soosalu märguande peale õigel hetkel hõikuda: "Mambo!".