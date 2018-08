Cambridge'i hertsoginna Kate ja tema abikaasa prints William kohtusid juba ülikooliajal ning said headeks sõpradeks. Lõpuks nad armusid. Paarike, kel tänaseks on kolm last, läks aga vahepeal lahkugi, vahendab Mirror.

Kate ja William õppisid Šotimaal St. Andrews' ülikoolis ning neist said kiiresti head sõbrad, sest neil oli ühesugune huumorimeel. "Me läksime mõneks ajaks lahku. Olime mõlemad väga noored, käisime ülikoolis ning otsisime ennast alles. Suures osas oli lahkuminek põhjustatud sellest, et otsisime oma teed ja kasvasime suureks," on William öelnud.

Kate tunnistas, et polnud lahkumineku üle toona üldse õnnelik, kuid usub, et lõppkokkuvõttes oli see hea. "See tegi mind tegelikult tugevamaks inimeseks."

Õnneks läks Kate'il ja Williamil siiski teisel korral õnneks ning nüüd on nad õnnelikus abielus ning kolme lapse vanemad.