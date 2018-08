Edgar Savisaare raviarst Peep Põdderi sõnul on Savisaare tervislik seisukord selline, mis lubab endist poliitikut veel kohtupinki tarida, kuid tema sõnul pole sellest erilist kasu.

"Minu jaoks on suur probleem tema vaimne võimekus. Küsimus on, kas ta saab üldse aru, mis toimub. Edgaril on tõsised mäluprobleemid ja tal on ajukahjustus," rõhutas Põdder, et Savisaar võib kohtus olla, aga ta ei saa kõigest aru - tal pole enam mingit mälu.

Põdder lisas, et Savisaar ei orienteeru enam ei ajas ega kohas - ta ei tea sageli sedagi, mis päev või aastaaeg parasjagu on.

