Samal päeval kell 09.35 kaldus 20aastane mees Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 19ndal kilomeetril sõiduautoga Toyota Auris paremale teelt välja vastu teepiiret ja liiklusmärki ning rullus üle katuse. Esialgsetel andmetel jäi juht roolis magama. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel. Juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Teisipäeval 14. augustil kell 05.07 kukkus 81aastane mees Harjumaal Lääne-Harju vallas Tallinn-Paldiski maantee 36-ndal kilomeetril Tagapere tee ristmikul jalgrattaga sõites. Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud ja võimalikud teised osalejad on selgitamisel. Politsei palub õnnetuse pealtnägijatel helistada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.

Kell 15.10 teatati, et 42aastane naine alustas Tallinnas Piima tänaval sõiduautoga Honda CR-V parklas liikumist ja tagurdas otsa 56aastasele naisele. Jalakäija toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kell 15.56 sõitis 56aastane mees Harjumaal Laagris Pärnu maanteel Nõlvaku tänava ristmikul kaubikuga Ford Transit tagant otsa foori ees peatunud sõiduautole Nissan Qashqai, mida juhtis 38aastane mees. Nissan paiskus omakorda vastu tema ees seisvat sõiduautot Toyota Yaris, mida juhtis 62aastane mees. Nissani tagaistmel istunud 15aastane tüdruk toimetati Tallinna Lastehaiglasse. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Kell 17.45 kukkus 11aastane poiss Tartus Emajõe tänaval jalgrattaga sõites ja sai vigastada. Jalgrattur toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kell 22.40 kukkus 65aastane naine Tallinnas Võidu tänaval jalgrattaga sõites ja ta toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Küll aga said korrakaitsjad kaks teadet ärandatud sõidukitest. Põhja prefektuurile laekus teade, et ärandatud on tumesinine 1992. aasta Audi 100 numbrimärgiga 427 AYE.

Lääne prefektuurile teatati hõbedase 2000. aasta Opel Omega ärandamisest. Sõiduk kannab numbrimärki 275 BAV.