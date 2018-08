Narva volikogus võidakse valida sel nädal esimees ja üks kandidaat võib olla korruptsioonikuriteos kahtlustatav volikogu aseesimeest Larissa Olenina.

Toimingupiirangu rikkumises kahtlustuse saanud linnavolinikud ERR teatel end volikogust taandada ei soovi. Kahtlustuse on saanud Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Voronov ja volikogu esimehe asetäitja Larissa Olenina,

fraktsiooni liikmed Ilja Fjodorov, Aleksei Mägi, Tatjana Stolfat, Sergei Lvov, Jelena Pahhomova ja Jelizaveta Tšertova.

Sel nädalal võib Narva volikogu püüda valida taas endale esimeest.

"Üks variant on kahtlusalune Larissa Olenina," lausus üks Narva volikogu liige võimaliku esimehe kandidaadi kohta.

"Teine, mis mulle tõenäoline tundub, et linnapea Tarmo Tammiste tuleb volikokku ja hakkab esimeheks- tal kogemust ka varasemast ajast," sõnas ta,