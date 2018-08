Vähiravifond "Kingitud elu" pani oksjonile kaks piletit kolmapäeval Lilleküla staadionil toimuvale Real Madridi ja Atletico Madridi jalgpallilahingule. VIP-pääsmete eest käis Facebooki vahendusel toimunud oksjonil 6000 eurot välja tippinvestor Lauri Meidla, kes maksis raha ära ja andis piletid fondile tagasi.

"Ma andsin võidetud piletid Vähiravifondile tagasi. Maksin oma 6000 ära. See annab neile võimaluse uuesti müüa need piletid ja rohkem raha koguda," teatas Meidla oksjoni kommentaariumis, et leidis veel ühe viisi head teha.

Piletitega pääseb Lilleküla staadionil lisamugavustega nn Super Cup Club Hospitality alale, mis on avatud kolm tundi enne mängu. Oksjonivõitja saab ka parimad kohad tribüünil, praktiliselt keskjoone läheduses.