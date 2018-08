Festivali Tallinn Music Week asutaja Helen Sildna firma Shiftworks on võlgu olnud mitmetele artistidele ja ettevõttetele, samuti on tema firmat tülitanud inkassofirmad STP Inkasso ja Creditreform Eesti.

Viimased on tänaseks võlad kätte saanud, kuid näiteks Eesti Autorite Ühingu litsenseerimisosakonna töötaja Tõnu Kaumanni sõnul on Sildnal olnud litsentsitasude maksmisega aastate jooksul palju probleeme ja praegu on ta veel 2500 eurot võlgu.

"Kui mina oleks TMWd alustades teadnud, et ka kümnendal aastal miski kohe kuidagi lihtsamaks ei kujuna, siis ei tea, kas ma oleks ette võtnud seda fesvali," mõtiskles Sildna ja kinnitas, et ta tunneb iga päev süütunnet - tiimi liikmete, teenustepakkujate või sponsorite ees.

"See nimekiri asjadest, mille puhul tunned, et sa ei ole saanud sada protsenti panustada, on väga pikk," kurvastas Sildna, lootes, et järgmisel TMW-l esineb rohkem õigeaegselt tasutud arveid.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.