"Ei tule nagu ette, et tal oleks olnud armuskandaale või mingisuguseid fopaasid ütlemistest või vihahoogusid... Huvitav, tema läks läbi elu niimoodi, et tal ei olnud kellegagi konflikte. Vähemalt mina ei mäleta midagi sellist," sõnab Puura.

"Ma olin seal natuke haige ja kurtsin, et ajab hingeldama see naise mängimine, siis tema teatas, et peaksin hakkama passi ka vaatama juba. Ta oli minust kaks aastakümmet vanem, mina olin siis 50 ja tema 70 ringis!" naerab Puura.

Just seda peabki ta kadunud kolleegi puhul erakordseks. "Ta ei vihastanud kedagi välja ega näidanud välja, et on vihane. Enda sees on inimesed ikka emotsionaalsed - eriti artistid! -, kuid tema hoidis tagasi. Ta oli täiesti eriline tüüp selles suhtes," märgib Puura.