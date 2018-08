„Teo Maiste! See on kohutav uudis!” on Teo Maiste kauaaegne lavapartner Voldemar Kuslap sõnatu. „Ehkki ma teadsin, et tal juba tükk aega see tervis suurem asi polnud,“ möönab ta.

„Ühel hooajal kaotada kaks pikaaegset juhtivat bassi – Mati Palm ja Teo Maiste –, see on korvamatu kaotus. Nemad kandsid bassi repertuaari aastakümneid oma õlgadel. Olid Ott Raukase järel kaks tõesti väärikat bassi, kellel asendamatu roll Estonia repertuaari bassipartiides. Ma olen sõnatu.

Teod oli loodus õnnistanud sügava musikaalsuse ja muusikalise käekirja oskusega. Ta oli peen muusik, laulja ja interpreet,“ kinnitab Kuslap, kes peab Teo Maiste ampluaad ilmatu suureks. „Ta võis laulda dramaatilisi, koomilisi, lüürilisi laule nii moodsas kui klassikalises helikeeles. Ta oli piirideta laulja!“ ülistab Kuslap lahkunud kolleegi.