New Yorgi ülikooli professor Avital Rondell on ülemaailmses ahistamisvastases võitluses tekitanud ootamatu lahkheli. Naisprofessorit süüdistab ahistamises tema endine meestudeng, keda õppejõud olevat käperdanud ja armuvalus e-kirjadega pommitanud. On küll neid, kes professorit toetavad, kuid väga palju on neid, kes näevad naise kaitsjate retoorikas täpselt sama kõnepruuki ja ohvrisüüdistamist, mida seni pervertidest meeste kaitsel on kasutatud. Need feministid leiavad: ahistaja on ahistaja, isegi kui on seni „oma“ olnud.