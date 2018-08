Kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Martin Herem kinnitas, et Endla looduskaitsealalt hispaanlaste kogemata lendu lastud raketi jälgi ei leitud.

Herem rõhutas portaali militaar.net foorumis täna tehtud postituses, et analüüsid on tehtud ja need näitavad, et otsitud kohas raketti pole. Herem märkis, et objektiga on tegelenud nii päästeameti pommigrupp, kapo, õhuvägi kui ka kaitsevägi.

"Kuna oletatava lõhkekeha asukoht oli väljaspool meie territooriume, siis nende tööde eest konkreetses punktis vastutas päästeamet. Keemilised analüüsid ja muu selline on nende korraldatud. Loomulikult toimub kõik koostöös ning teadmisi ja ettepanekuid jagades. Nende ühine seisukoht on: vale koht. Mul pole põhjust kahelda," sõnas Herem.