Igatahes need järjekorrad, mis on praegu Tallinnas eriarstile tasuta numbri saamiseks, on ebanormaalsed!

Omamoodi on see looduslik valik – kärsitumad patsiendid saavad enne närvivapustuse, kui neil avaneb võimalus arsti palge ette astuda.

Kuni äkki avastasin midagi imelist: ühele arstile on vabad ajad juba homseks! Kodulähedases polikliinikus! Ja neid aegu on palju, vali, millist tahad!

Kuna see ebanormaalne olukord on kestnud juba nõnda kaua, siis polnudki ma eriti imestunud, kui otsisin haiglate digiregistratuurides nahaarstile aega ning lähemate kuude jooksul polnud saada mitte midagi.

Paraku oli see arstimuinasjutt liiga ilus, et olla tõsi, ning purunes juba registratuuris. Lahke proua otsis mu nime… ja leidis, et kuupäev on küll õige, aga ma olin kuu nimetust valesti vaadanud. Minu aeg on tegelikult alles kolme kuu pärast...