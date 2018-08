Terve nädalavahetuse kestnud korruptsioonivastased meeleavaldused Bukarestis meelitasid kohale isegi välismaal elavad rumeenlased. Politseivägivald protestijate vasu on lisahoogu andnud ka riigipea ja valitsuspartei vahelisele rivaalitsemisele.

Romania Insider ja Radio Free Europe vahendavad, et 13. augustil mõistis Rumeenia president Klaus Iohannis hukka politsei agressiivse reaktsiooni nädalavahetusel pealinnas toimunud meeleavaldustele. Meeleavaldusi riigis levinud korruptsiooni vastu on viimase paari aasta jooksul olnud õige mitu, sel nädalavahetusel osales miitingutel lausa 80 000 inimest. Paljud neist on välismaal elavad rumeenlased, kes spetsiaalselt oma meelsuse näitamiseks kodumaale reisisid. Esmaspäevaks üritused vaibusid, pühapäeval kõndis Bukaresti tänavatel veel umbes 2000 meeleavaldajat.

Bukaresti meeleavaldus 11. augusti õhtul algas rahulikult (AFP/Scanpix)

Protestide seekordseks ajendiks olid valitsuse vastu võetud seadused, mis leevendaksid seaduserikkujatest poliitikute karistusi. Kriitikute sõnul piiravad uued seadused ka kohtusüsteemi iseseisvust ning prokuröride ja kohtunike tööd.

Paraku ei möödunud seekordsed meeleavaldused vägivallata. Politsei võttis kasutusele pisargaasi, veekahurid, pipragaasi ja kumminuiad, vigastades kokku umbes 450 inimest. Ehkki paljud Rumeenia ja euroliidu poliitikud mõistsid politsei agressiivsuse hukka, väidavad korrakaitsjad, et agiteerijateks olid hoopis mõned vägivaldsed meeleavaldajad, kes kive ja veepudeleid loopisid.

Rumeenia politsei reageeris paljude silmis liigagressiivselt (Inquam Photos / via Reuters)

President Iohannise kriitika ei ole ka päris vaba poliitilisest mängust. Paremtsentristlik president ja riigi vasakpoolne valitsus ei ole kunagi just kõige sõbralikemates suhetes olnud. „Igas vastutustundlike liidritega riigis oleks me praeguseks näinud vähemalt üht tagasiastumist,“ vihjas president oma pöördumises. Rumeenias hetkel võimulolev sotsiaaldemokraatlik partei vastas, et president mängib rahva emotsioonidel ja ajab neile kärbseid pähe. Erakond süüdistab presidendist rivaali „anarhistlike protestide“ julgustamises ja erakonnavastases vaenulikkuses, mis on nende sõnul viinud „kollektiivse psühhoosini“.