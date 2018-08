Rühm Eesti alpiniste pääses napilt surmasuust, kuna jäid maha esimesest helikopterist, mis seiklejad mäelt kaasa pidi võtma. Eestlasid jõudsid 14. augustil kenasti Dušanbes tagasi, olles saanud sõidu eriti peenes kopteris.

„Meid sõidutati arvatavasti presidendi isikliku kopteriga. Sees oli nahksisu ja presidendi pilt,“ kirjeldab postitus eestlaste seiklusi kajastaval Facebooki-lehel K&K Pamiir 2018. Eestlased said teada, et kopteriõnnetuses ellu jäänud kaasseiklejad on jõudnud Tadžikistani pealinnas Dušanbes asuvasse haiglasse. Sõpru külastada eestlased esialgu ei saa, selleks olevat vaja eriluba. Mida selline luba endast kujutab, plaanivad alpinistid lähemalt uurida.

Dušanbesse jõudmise järel ostsid näljased alpinistid esimese asjana turult arbuusi, mille hotellis mõne minutiga nahka panid.

Eesti alpinistide eesmärgiks on vallutada kaks Pamiiri mäestiku Tadžikistani poolel asuvat üle 7000meetrist tippu: Ismoili Somoni ehk endine Kommunismi mäetipp (7495 m) ja Korženevskaja ehk Kuh-i-Santalaki mäetipp (7105 m). Ismoili Somoni vallutamise järel jube kopteriõnnetus juhtuski. Mäe baaslaagrist esimese satsi alpinistidega lahkunud helikopter kukkus vaid 10 minutit hiljem alla. Vähemalt kuus inimest hukkus.