USA president Donald Trump allkirjastas esmaspäeval Fort Drumi sõjaväebaasis järgmise rahandusaasta kaitsepoliitika seaduse, mille järgi eraldatakse riigikaitseks 716 miljardit dollarit (627 miljardit eurot).

Seadusest saab lugeda, et sellest rahast eraldatakse 15,7 miljonit dollarit ehitustöödeks ja maaostuks täpsemalt määratlemata kohas Eestis. Seejuures kulub 6,1 miljonit operatsioonibaasi rajamiseks ja 9,6 miljonit treeningbaasi rajamiseks.

Eesti tänavused kaitsekulutused on 523,6 miljonit eurot. Seega on USA kaitsekulutused Eesti omadest 1197 korda suuremad. Kui aga võtta aluseks osakaal sisemajanduse kogutoodangust (SKT), siis Eestis on see protsent 2,12 ja USAs umbes 3,5.