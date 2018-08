Lasteaia territooriumile tunginud, politseile vastu hakanud ja kinnipidamisel surnud mees oli 1978. aastal sündinud Soome kodanik.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Kristian Jaani sõnul on Soome politseiga koostöös saadud kinnitus, et Mardi tänaval hukkunud mees oli Soome kodanik. „Tänaseks on kohtuarst andnud hinnangu, et mehe surma põhjuseks oli mürgistus.Tegemist on õnnetusjuhtumiga, mistõttu ei alusta politsei menetlust. Arvame, et mees võis lasteaia territooriumil uidata oma ebaadekvaatse terviseseisundi tõttu,“ ütleb Jaani.

9. augustil saab politsei väljakutse Tallinna kesklinna Mardi tänavale, kus ebaadekvaatne mees on tunginud lasteaia territooriumile. Patrullpolitseinike saabudes ründas mees politseisõidukit ja üritas tungida sõidukisse ning seejärel hüppas politseisõiduki kapotile.