Itaalia sadamalinnas Genovas varises teisipäeva keskpäeval kokku kiirteel A10 asuv maanteesild, mis on ehitatud 1960ndatel aastatel, vahendab Frankfurter Allgemeine Zeitung. Politsei sõnul põhjustas õnnetuse ootamatu tormipuhang.

Valitsuse teatel hukkus vähemalt 22 inimest.

40 meetri kõrguselt varises alla 100-200 meetri pikkune silla osa. Agentuur ANSA teatas viitega päästetöötajatele, et katastroofis hukkus palju inimesi. Pealtnägijate sõnul oli õnnetuse hetkel, kohaliku aja järgi pisut enne lõunat, sillal moodustunud suur ummik. Usutavasti on mitmed inimesed rusude all lõksus.