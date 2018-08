Roland suri südamerabandusse kaardimängu ajal. On vaja teatada abikaasale, kuid keegi ei julge seda teha. Lõpuks nõustus Peeter, kes oli kõige vaiksem, tagasihoidlikum ja sõnaahtram.

Jõuab Rolandi majani, koputab uksele. "Kes seal on?"

"Ma tulen Roosipuude juurest."

"Kus on minu mees, mängib nagu ikka terve õhtu kaarte?" küsib lesk.

"Mängib."

"Ja nagu alati kaotab?!"

"Täiesti õige, kaotab."

"Et ta kärvaks, kuradi suller!"

"Juba!"