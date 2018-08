Sel aastal saab Weekend festivali väisates oma pileti vahetada välja sularahavaba käepael vastu, kuhu raha peale laadides on võimalik maksta nii soovitud toodete kui teenuste eest.

Sularahavaba käepael on personaalne ja see sisaldab festivalikülastaja piletiinfot ning tema poolt peale laetud raha. Käepael on ka festivalil ainsaks teenuste ja toodete eest maksmise viisiks ning kõik piletid vahetatakse sularahavabade käepaelte vastu.

Käepaela sidumiseks MyWKND kontoga, sisesta käepaela kiibil olev pikem numbrite ja tähtede kood. Pane tähele, et koodides kasutuses on nii number 0 kui ka täht O.

MyWKNDi kontole saab raha laadida enne festivali läbi MyWKND konto või festivali ajal laadimispunktides. Laadimispunktides on raha pealekandmise teenustasu 1 euro. Ise raha kandes lisatasusid ei kaasne.

Pane tähele, et sularahavaba süsteem ei tagasta summat, mis on alla 5 euro!