Tema sõnul oli hotell täis hispaanlastest siseturiste, kes olid ülbed ning rikkusid ta puhkuse ära. Ta kinnitab, et hispaanlased olid ebaviisakad ja tõukasid teda.

Briti pensionär Freda Jackson kurdab, et hispaanlased rikkusid ära tema puhkuse Hispaania kuurortlinnas Benidormis, kirjutab Metro News.

Freda puhkas selle aasta mais koos sõbrannaga kaks nädalat Benidormi lähistel Poseidon Playa hotellis. Puhkus läks kokku maksma ligi 1500 eurot.

Nüüd tahavad nad oma raha tagasi või tasuta uut puhkust.

Freda ütleb, et nad rahastasid reisi sõbrannaga kahekesti oma pensionitest ning, et see võttis aega 12 kuud.

"Me tahtsime minna kuhugi tasasele alale, kuna meil on liikumishädasid," tunnistab Freda, lisades juurde veel, et esimese öö pidid nad veetma 14 korrusel. "Õnneks paigutati meid ümber teisele korrusele," lausub Freda.

Freda kirjutas turismifirmale kirja, mille järel firma saatis neile 75naelase (u 84 eurot) kinkekaardi. Kui Freda sellest keeldus, pakkus firma uuesti lepituskinki, seekord üle 600 euro, mis läheks jagamisele Freda ja ta sõbra vahel. Freda pole veel kindel kas ta võtab pakkumise vastu.

Turismifirma Thomas Cook ütles, et pakkumise tegid nad sellepärast, et viimase hetkel muutus Freda ja ta sõbra lend - mitte ebaviiskate hispaanlaste pärast.

Thomas Cook´i esindaja ütles: "Süsteemi vea tõttu teatati proua Jacksonile lendude muudatust alles kuus päeva enne lennu väljumist."