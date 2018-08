Sügise saabumisega pole aiatööd veel läbi – et sinu aed kaunis välja näeks, tuleb taimi ja muru kostitada kvaliteetse väetisega. Heaks variandiks on orgaanilised väetised ja orgaanilised-mineraalväetised.



Mis on orgaaniliste ja orgaaniliste-mineraalväetiste eelised?



- Ei ole kasutatud riskantseid ega ohtlikke orgaanilisi jäätmeid.



- Tänu oma kompositsioonile (orgaanilisele päritolule) parandavad nad mullastruktuuri, tõstavad orgaanilise aine sisaldust mullas ja stimuleerivad mullaorganisme (mikrofauna) ja bakterite elustikku.



- Ei leostu - see tähendab, et taimekasv ja areng on suurema tulemusega.



- Orgaanilised väetised on keskkonnasäästlikud ning väetised on ohutud inimestele, loomadele ja taimedele.



- Orgaanilised väetised ei lahustu kiirelt ega ammenda end niimoodi ruttu.



- Orgaanilised väetised lõhutakse mullas mikroorganismide poolt aeglaselt laiali.



- Orgaanilised väetised ei kahjusta ega kõrveta taime ära.



Orgaanilised või orgaanilised-mineraalväetised vajavad, et mullas olevad organismid (bakterid) nad lagundaksid, et väetises olevad toitained järk-järgult taimede juurteni väljastada. Väljastades mulda bioaktiivsed ühendid ja humiidained, optimeerivad nad taimekasvu ja juurte arengut.

Milliseid tooteid valida selleks, et muru säraks?

- Viano Recovery on ideaalne muru taastamiseks. Muide, just sügisene muru taastamine tagab parema juurestiku arengu ning taaskasvu.

- Viano väetis robotniidukitele ja multsijatele sisaldab baktereid, mis niidetud muru kiiremini väetiseks lagundavad.

- Viano Booster on sobilik juhul, kui tahad, et muru kiiresti üles tuleks. Parim valik neile, kes hakkavad muru uuesti külvama.

- Mo Bacter on Eesti turule jõudnud lihtne ja innovaatiline toode, millega astuda vastu muru sees pesitsevale samblale. Lagundavate bakteritega orgaaniline samblavastane sügisväetis on looduslik, ei sisalda sõnnikut (valmistatud loomsetest jäätmetest), selle toime on kuni 100 päeva, tõkestab tõhusalt sambla leviku ning pole vaja muretseda, et rehitsedes puistatakse alles jäänud samblaseemned laiali.

1948. aastal asutatud Viano on vanim orgaaniliste väetiste tootja Belgias. Ettevõte pakub keskkonnasõbralikke aiandustooteid nagu orgaanilised väetised, mullarikastajad, mullatooted ja kompostrid, lubjatooted, puukoorest tooted jne. Viano tooteid kasutavad hea meelega nii hobiaednikud kui ka professionaalsed kasutajad. Viano väetisi saab Eestis osta Bauhofi ja Hansaplanti poodidest.

Maaletooja ja ametlik esindaja Alve OÜ

www.alve.ee