17. augustil tähistab Tartu laululaval Eesti legendaarne ansambel Fix oma 50. tegutsemisaastat juubeligalaga „Täna mängime ainult Fixi”! Kaasa löövad mitmed teised tuntud Eesti lauljad.

Fix tuli kokku Tartus 1968. aastal. 50 aasta jooksul on ansambel andnud sadu kontserte nii Eestis kui Euroopas, Aasias ja Aafrikas ning üllitanud hitte, mis on muutnud Eesti muusikamaailma jäädavalt. Lisaks on bänd aastate vältel esinenud edukalt mitmetel konkurssidel ja festivalidel. 1976. aastal sai Fix ka kutseliseks RAT Vanemuise ansambliks ning on kaasa teinud mitmes teatrilavastuses.

Juubeligalal astub lavale Fixi algne koosseis: Mart Helme, Mait Eelrand, Mart Kuurme, Riho Lilje, Väino Land, Priit Pihlap, Vello Toomemets, Evald Raidma, Viktor Vassiljev, Mait Paldra, Novella Hanson ja Viljo Tamm.

Kontserdil kõlavad Fixi parimad lood, teiste seas „Kuninganna”, „Tsirkus”, „Grammofon” ja „Hei, aidake meid”. Koos ansambli liikmetega löövad kontserdil kaasa veel Koit Toome, Siiri Sisask, Ines, Tanel Padar, Kalle Sepp, Valter Soosalu ja Taavi Peterson, kes esitavad koos ansambliga nende tuntumaid palasid!