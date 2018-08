Kas Tallinna uues kohtumajas on prokuröridele ja kohtunikele projektiga ette nähtud eraldi kohvik või kasutavad kõik ühist? Kuidas on uues majas lahendatud suitsetamise korraldus? Kui palju on suitsuruume või on endise sotsministeeriumi kombel selleks hoovi ehitatud plekist kuut?

Mariliis Sepper, RKAS kommunikatsioonijuht: Kohtumajja on planeeritud üks kohvik, mis asub RIKi poolses osas 1. korrusel ning mida saavad külastada kõik soovijad, sh majavälised külalised. Kohvik avab uksed sügisel.

Suitsuruume on kohtumajja projekteeritud kaks, nende kasutamine või mittekasutamine on juba maja kasutajate otsustada. Suitsuruumid paiknevad eraldi kasutajate alal ehk majas ei ole ette nähtud ühiseks kasutamiseks suitsuruume.