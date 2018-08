"Minu töö eeldab palju sõitmist, pool elu veedame autos, eriti suviti. Alati peab kaasas olema terve pakk mähkmeid, riideid igaks ilmaks ja hea lapsehoidja. Kui laps jõuab lasteaiaikka, siis muutub elu tõenäoliselt tiba lihtsamaks," kirjutab Brigita Murutar oma blogis.

Murutar läheb sügisel 10kuuse lapse kõrvalt ka kooli. Ta soovitab kõikidel emadel, kes tahavad samuti väikse lapse kõrvalt kooli või tööle minna, rahulikuks jääda ning mitte muretseda. "Lapsega on kõik hästi ja ta saab sinuta mõned tunnid hakkama, võta eemaloldud ajast viimast, õpi/tööta sajaga, kaugjuhtimisel muretsemisest ei ole nagunii kasu. N-ö kontrollkõned on tervitatavad, aga enamasti saad vastuseks, et kõik on timm, mölla edasi, kui on probleem, küll sulle teada antakse," sõnab ta.