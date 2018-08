Inglise nädalaajakiri The Economist uuris taas põhjalikult elu 140 suurlinnas ning leidis, et elamisväärseim on nendest Austria pealinn Viin. Järgnevad viimased seitse aastat esikohal olnud Melbourne (Austraalia) ja Osaka (Jaapan).

Esikümnesse mahuvad veel Calgary (Kanada), Sydney (Austraalia) Vancouver (Kanada), Toronto (Kanada), Tokyo (Jaapan), Kopenhaagen (Taani) ja Adelaide (Austraalia). Suure languse tegi võrreldes eelmise aastaga Soome pealinn Helsingi, mis kukkus 9. kohalt 16. kohale.

Viimasele kohale paigutas The Economist 140 uuritud linnast Süüria pealinna Damaskuse.

Kokku hindab ajakiri 30 kriteeriumi, nagu tervishoid, kultuur, keskkond, haridus, infrastruktuur, avalik kord ja turvalisus.