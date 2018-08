Septembri keskpaigas näeb ajakirjaniku ja kolme lapse ema Merle Liivaku juhtimisel ilmavalgust ajakiri EMA, mis hakkab ilmuma kord kvartalis ja laieneb ka veebi. EMA fookuses on uue aja emadus ja õnnelik lapsepõlv, pakkudes nii emale, isale kui ka lapsele inspiratsiooni ning praktilist nõu lihtsamaks, terviklikumaks ja helgemaks eluks.

“Minu enda jaoks oli puudu ajakiri, mis räägiks minu kui naise ja samas ka emaga, mis toetaks ning aitaks sirutuda argitasandilt kõrgemale,” räägib ajakirja looja ja peatoimetaja Merle Liivak. “EMA saabki olema ilus, ehe ja poeetiline, milles leidub ka kaasaaja lapsevanemaid puudutavate dilemmade sügavaid käsitlusi. Seda lugedes tunned, et jõudu ja vabadust tuleb juurde, et elu on ikka ilus ja põnev!”

Ajakirja teemadest on olulisel kohal emadus ja pereelu kui looming, teised inspireerivad emad ja pered, hooajaline peretoit, ägedad retseptid lastele (kaasa löövad armastatud kahvliahvikesed!), naise heaolu, ilu, mood ja disain, eneseteostus, tasakaalus suhted, eneseareng, teadlik vanemlus, haridus, imelised kodud, perereisid, seiklused looduses, jätkusuutlik elustiil ning mahukas lasteosa: muinasjutt, ristsõna ning lahedad sõna- ja pildimängud.

Lisaks Liivakule teevad EMA ridades kaasa nimekad tegijad Elis Aunaste, Krista Kivisalu, Veronika Kivisilla ning fotograafidest Stina Kase, Katrina Tang, Iris Kivisalu ja Gabriela Liivamägi. Tegevtoimetaja rollis astub üles kirjastaja Merit Kask, ajakirja disaini autor on Eesti üks hinnatumaid kujundajaid Angelika Schneider.