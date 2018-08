Legendaarne Soome muusik ja parlamendiliige Mikko Alatalo tuleb Tallinnasse juhatama soome- ja eestikeelset ühislaulmist. Ta on juhatanud mitmeid lauluüritusi Eestis ning esines noore muusikuna Soome TV2 ja Eesti Televisiooni ühises saates "Õhtutäht".

Üritus on ühtlasi 100aastastele naaberriikidele pühendatud ühislauluraamatu "100 laulu" esitlus. Laulmine jätkub pühapäeval Tallinna lauluväljakul, kus toimub juubeliaasta raames 100 minutit kestev suur ühislaulmine.

"100 laulu" on koostanud reisiajakirja The Baltic Guide endine peatoimetaja Mikko Savikko, kes on olnud muusikast huvitatud juba aastaid. Lisaks on Savikko kirjutanud ka Eesti toidukultuurist.