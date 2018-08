"Tore esmaspäevane õhtupoolik Kadrioru pargis. Jalutasin oma kutsaga ringi, kui ühel hetkel märkasin Vilde ja Rüütli nurgal sünkjasmusta koera. Ma teadsin, et olen teda kuskil näinud... Muidugi, see on ju Sulfa!" kirjutas tähelepanelik lugeja Õhtulehele.

"Libistasin pilgu mööda rihma ülespoole, et keda Sulfa kaasas tirib? (Mingi aeg oli ta ju avalikkuse eest täiesti kadunud. Räägiti isegi, et äkki on Sulfaga midagi pahasti või ta on hüljatud.) Ja oh üllatust! Sulfa jalutas Igor Mangiga.

Mangi oli tegelikult väga raske ära tunda. Tundus, et ta on kaalus korralikult alla võtnud. Ei teagi, kas asi oli tema tumedates riietes või selles, et hiljuti tema ahistamisjuhtumid päevavalgele tulid ja mehel pingetest söögiisu kadunud.

Või tegelikult… Mang oli seekord ilma jalgrattata! Äkki on hoopis jalgsikõndimine tema figuurile nõnda hästi mõjunud?"