Tänase saate külaline Liis Raudmann on elanud koos oma kahe kooliealise pojaga üle kahe aasta Hispaanias.

Kuigi Liisi jaoks on armas kodumaa siiski Eesti, leiab ta, et Hispaanias on mõnus. Esmajoones hoiab teda kinni just hea ilm. Lisaks kiidab ta seda, et Hispaanias on soodsam elada ning kohalikud lausa jumaldavad lapsi.

Kui Liis oma perega veidi üle kahe aasta tagasi Hispaaniasse kolis, ei osanud keegi neist praktiliselt üldse hispaania keelt. Niiviisi, ilma keelt mõistmata, läksid kooli ka Liisi pojad. Tänaseks räägivad poisid vabalt hispaania keelt ning koolis läheb hästi.

Liis käis ka 2016. aasta oktoobris oma Hispaania-elust rääkimas. Kuula saadet SIIT!

Vestlust juhib Liina Metsküla.

