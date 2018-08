Maikuus rõõmustas kogu Iisrael, kui lauljatar Netta tõi neile järjekordse Eurovisioni võidu. Pärast seda spekuleeriti, et Iisrael ei pruugi olla võimeline võistlust korraldama ning nüüd tundub see kartus ka tõelisuseks saavat, vahendab Wiwibloggs. Iisraeli ringhääling KAN on hoiatanud Iisraeli valitsust, et kui riik neid rahaliselt ei toeta, pole neil muud võimalust, kui teatada Euroopa Rahvusringhäälingute Liidule (EBU), et Iisrael ei ole võimeline tuleval aastal võistlust korraldama. Põhiline probleem on see, et EBU-le tuleb maksta kohustuslik 12 miljoni euro suurune tagatisraha, mille saab tagasi, kui võistlus kenasti kulgeb. Nii vaidlevadki KAN ja valitsus selle üle, et kes peaks tagatise maksma.

Valitsus ütles, et neil pole mingit kavatsust võistlust toetada, sest ringhäälingul on endalgi eelarves piisavalt raha - nimelt olevad KAN-i eelarve 178 miljonit eurot aastas. KAN aga väidab, et Eurovision on nende jaoks lisakulu, millega nad arvestanud pole. Iisraeli meedia teatel ähvardab valitsus kogu selle asja peale KAN-i lausa kinni panna.

EBU on Iisraelile juba tagatise maksmise osas ajapikendust andnud, kuid täna õhtul kukub selle viimane tähtaeg. Ka EBU on skandaalis sõna võtnud. "Igal aastal antakse enne plaanide kinnitamist EBU-le finantsgarantii. Kui ringhääling ei suuda nõudmisi täita, on alati olemas ka varuplaanid - see on nii suure ürituse korraldamisel tavaline," teatas EBU. Teaadaandest võib välja lugeda, et Euroopa Rahvusringhäälingute Liidul on juba valmis ka varuriik või -riigid, kes Iisraeli loobumise korral korraldamise enda kanda võtaksid. Kuulujuttude järgi võivad varuvariantideks olla mullu teise koha saanud Küpros (neil ei pruugi küll olla võõrustamiseks sobivat toimumispaika), kolmandaks jäänud Austria (kes viimati võõrustas Eurovisioni aastal 2015) ning neljanda koha saanud Saksamaa. Siiski pole varuriikidest avalikult veel midagi räägita ning võib arvata, et kokkulepped on tehtud privaatselt.