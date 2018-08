Rohelise mõtteviisiga ettevõtlusministrist võidavad kõik, arutleti esmaspäeval Äripäeva raadios.

Ettevõtlusministri kandidaadiks esitatud Rene Tammist on teinud seitse aastat lobitööd Taastuvenergia Koja heaks ning pooldab rohelist maailmavaadet. Samuti on ta nõustanud sotside fraktsiooni Euroopa parlamendis energiapoliitika teemadel. Varasemalt on Tammist tugevalt kritiseerinud Eesti põlevkivitootmist, kuna eestlased paiskavad õhku rohkem kliima soojenemist põhjustavaid süsinikuhetmeid ühe inimese kohta kui teised Euroopa Liidu rahvad. Ta ei mõista, miks annab riik abi nii kahjulikule majandusharule.

Samuti on Tammist nimetanud puidu masspõletamist Eesti Energia kateldes riiklikuks rohepesuks, mis sellises mahus on tema hinnangul hullumeelsus. Samuti leiab ta, et oleks parem, kui Eesti Energia tuuleäriga ei tegeleks, kuna see raiskab maksumaksja raha ja diskrimineerib teisi turuosalisi.

Saates osalenud Äripäeva ajakirjanikud leidsid, et riigile on igal juhul kasulik, kui ministrikohale saab nii õilsa maailmavaatega inimene, kuna roheline tulevik on kõigi huvides. Ehkki Tammist kuulub Sotsiaaldemokraatlikku erakonda juba üle 20 aasta, pole ta aktiivses poliitikas osalenud ning ajakirjanike hinnangul puudub tal veel julgus öelda välja asju, mida ainult tema õigeks peab. Kõik tema jutupunktid on alati selgelt ette valmistatud ning ta on korduvalt öelnud, et ei avalda oma ministriaja selgemaid eesmärke enne, kui on need erakonnaga läbi arutanud.

Tammist lubas möödunud nädalal Äripäevale antud intervjuus, et seisab kõigi ettevõtjate huvide eest ning ka põlevkiviettevõtjad ei pea muretsema. Ta lubab ministriametis esindada eelkõige erakonna, mitte isiklikke huvisid.