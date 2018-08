Paavo Järvi dirigeerimisel astus Eesti Festivaliorkester (EFO) eile õhtul esimese Eesti orkestrina üles maailma tuntuimal klassikalise muusika festivalil BBC Proms. Enam kui 5000 kuulajat mahutav Londoni Royal Albert Hall oli välja müüdud.

Klassikalise muusika tipplaval esitati suurele publikule Pärdi kolmas sümfoonia, Sibeliuse viies sümfoonia ning Griegi klaverikontsert maailmanimega pianisti Khatia Buniatishvili soleerimisel.

Eesti Festivaliorkester BBC Promsil (Kaupo Kikkas)

Eesti Festivaliorkestri kava BBC Promsil sai inspiratsiooni Eesti juubeliaastast. "Eesti 100 puhul tahtsin kindlasti esitada just Eesti helilooja, Arvo Pärdi 3. sümfooniat, mis on Eesti sümfoonilise muusika kõige tähtsam teos," lausus Eesti Festivaliorkestri juht ja dirigent Paavo Järvi.

"Lisaks sobisid BBC Promsi põhjamaisse kavasse hästi põhjamaa legendaarsed heliloojad Sibelius ja Grieg. Sibeliuse sümfoonia nr 5 on minu isiklik lemmik ja ma teadsin, et orkester mängib seda fantastiliselt. Griegi klaverikontsert on minu üks lemmikumaid üldse kogu klaverirepertuaaris ja meil oli võimalus seda mängida koos solist Khatia Buniatishviliga, kes on minu kõige lähedasemaid muusikuid ja sõpru, fantastiline pianist Gruusiast." Paavo Järvi sõnul oli valitud teoste kombinatsioon BBC Promsil esitamiseks ideaalne.

Eesti Festivaliorkestri kontserdi otseülekannet oli üle maailma võimalik kuulata BBC Radio 3-s. Klassikaraadio vahendas eile Eesti Festivaliorkestri kontserti eesti kuulajatele otse. Seda saab järelkuulata SIIT. BBC poolt üles võetud telesalvestus on eetris 17. augustil BBC 4 kanalil.